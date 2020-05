Meurthe-et-Moselle : une centenaire en grève de la faim pour obtenir "le droit de mourir"

Franceinfo a rencontré Hélène Wuillemin, une centenaire (depuis le 6 mars) qui vit à Laxou (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, et qui désire mourir. Elle a entamé une grève de la faim pour obtenir "le droit de mourir".

Si la centenaire souhaite partir, c'est non seulement car elle souffre - "Quand on souffre comme ça, ce n'est pas la peine de rester", dit-elle - mais aussi car elle ne peut plus quitter la pièce où elle passe tout son temps. "Depuis quelque temps, je ne fais plus rien, plus grand-chose. Je regarde un peu la télé, puis je fais des jeux et voilà. Et puis après ça recommence", témoigne-t-elle à franceinfo

Cette ancienne institutrice a cherché à se faire euthanasier en Suisse et en Belgique, sans succès. Alors, elle a pensé à une autre solution. "Mais moi je n'ose pas me suicider, m'ouvrir les veines, ça me dégoûte", dit-elle. D'où son idée de grève de la faim, qu'elle a annoncé à sa fille. "Je lui ai dit 'j'arrête de manger'. Elle ne m'a rien répondu, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Elle sait bien que je n'en ferais qu'à ma tête, elle me connaît".

Son combat, dit-elle, n'est pas mené que pour elle. "J'espère que ce sera utile, c'est pour ça que j'accepte [de parler]. Parce que je ne veux pas être une vedette. Je voudrais que ça serve à d'autres, parce qu'il y a tellement de gens qui auraient envie de mourir dans la dignité et qui n'y arrivent pas... Que mon cas aide, ouvre les esprits."