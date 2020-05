Donald Trump annonce que les Etats-Unis mettent fin à leur relation avec l'Organisation mondiale de la santé

Donald Trump s’est exprimé ce vendredi sur la situation en Chine liée à Hong Kong. Le président américain a qualifié cette situation de "tragédie" pour le monde. Il affirme que la Chine "n'a pas tenu parole" sur l'autonomie de l'ancienne colonie britannique et sur le respect des droits à Hong Kong suite à un nouveau texte de loi voté cette semaine en Chine. Donald Trump a en conséquence annoncé le début de l'élimination des exemptions accordées à l'ex-colonie britannique.

Lors de cette prise de parole, Donald Trump a également annoncé la suspension de l'entrée aux Etats-Unis de Chinois présentant "un risque" pour la sécurité. Les étudiants chinois seront concernés par cette mesure.

Dans son allocution, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis mettaient fin à leur relation avec l’Organisation mondiale de la santé.

"Parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent".

Durant la crise du coronavirus, le président américain a dénoncé à de nombreuses reprises l’attitude de l’OMS vis-à-vis de la Chine. Le président américain estime que l'organisation a été "manipulée" par la Chine durant la crise du Covid-19.

Donald Trump avait déjà suspendu mi-avril le financement américain de l'OMS et a menacé lundi de le geler indéfiniment si l'agence onusienne ne s'engageait pas à des "améliorations notables" dans un délai de 30 jours.

Donald Trump a dénoncé l'"espionnage" industriel mené durant des années par Pékin et le vol de la propriété intellectuelle américaine.

Le président américain a mis fin à la conférence de presse de vendredi sans prendre de questions des journalistes.

Lors de son discours, le président américain n’a pas du tout évoqué la situation extrêmement tendue à Minneapolis suite à la mort tragique de George Floyd lors de son interpellation par la police.

Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire.