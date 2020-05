Covid-19 : la Commission européenne propose un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour sortir de la crise

La Commission européenne va proposer un fonds de relance de 750 milliards d'euros afin de faire face à la crise économique au sein de l’Union européenne suite aux ravages de la pandémie de Covid-19. Cette information a été précisée ce mercredi par le commissaire aux Affaires économiques, Paolo Gentiloni. La création de ce fonds, qui s’ajoute aux autres instruments de relance, est "un tournant européen pour faire face à une crise sans précédent", selon le commissaire italien sur son compte Twitter.

Selon un responsable européen cité par Reuters, la majeure partie de ce plan de relance serait réservée à l'Italie et à l'Espagne, deux des pays les plus touchés par l'épidémie. Sur le total de 750 milliards d'euros, 173 milliards d'euros seraient ainsi débloqués pour l'Italie (82 milliards d'euros d'aides directes et 91 milliards sous forme de prêts). L'Espagne se verrait offrir elle 140 milliards (77 milliards d'aides directes et 63 milliards sous forme de prêts).

Ce plan sera officiellement présenté par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La France et l'Allemagne ont déjà proposé le 18 mai la création d'un fonds de relance doté de 500 milliards d'euros levés par la Commission, qui accorderait des aides budgétaires aux régions et aux Etats de l'Union les plus touchés par la crise.

Ces sommes seraient empruntées sur les marchés par la Commission à des taux plus avantageux que ce qu'obtiendraient les Etats.

La Commission européenne a assuré que son plan de relance respecterait un strict équilibre entre subventions et prêts.

Cet instrument de relance sera adossé au projet de budget 2021-2027 de l'Union européenne qui sera également présenté ce mercredi.

Le projet de la Commission sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen, les 18 et 19 juin prochain.