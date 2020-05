Chloroquine : Olivier Véran saisit le Haut conseil de la santé publique

Clap de fin pour le débat sur la chloroquine ? Selon une étude parue vendredi dans la revue médicale The Lancet, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas efficaces contre le coronavirus et augmentent le risque de décès et d'arythmie cardiaque.

L'étude, qui a analysé des données d'environ 96.000 patients infectés par le virus SARS-CoV-2 admis dans 671 hôpitaux entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020, sortis ou décédés depuis, montre que ces deux traitements "ne bénéficient pas aux patients du Covid-19", déclare dans un communiqué le Dr Mandeep Mehra, auteur principal de ces travaux. L'étude montre que le risque de mortalité est de 34% à 45% plus élevé chez des patients prenant ces traitements que chez des patients présentant des facteurs de comorbidité.

Après sa diffusion, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi saisir le Haut conseil de la santé publique (HCSP). "J'ai saisi le HCSP pour qu'il l'analyse et me propose sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription", a annoncé le ministre dans un tweet.

En dehors des essais cliniques, la France a déjà restreint l'usage de l'hydroxychloroquine (HCQ) à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves sur décision collégiale des médecins.