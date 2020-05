Les prix du gel hydroalcoolique et des masques chirurgicaux seront plafonnés jusqu'au 10 juillet

Alors que certaines personnes s’attendaient à des hausses de prix, l'encadrement des prix de vente des gels hydroalcooliques et des masques chirurgicaux à usage unique a été prolongé jusqu'à la fin prévue de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet prochain. Cette mesure a été rendue possible grâce à un décret paru ce vendredi au Journal officiel.

Un décret précédent, adopté le 2 mai, fixait le prix maximal des masques chirurgicaux non réutilisables à 95 centimes l'unité pour ceux vendus au détail, et à 80 centimes s'ils étaient vendus en gros, quels que soient leur provenance et le canal de vente et hors frais de livraison. Cette disposition n'était valable que jusqu'au 23 mai. Elle vient donc d’être étendue jusqu'en juillet. Elle ne concerne pas en revanche les masques "grand public" en tissu.

Un autre décret, entré en vigueur début mars, permettait également d’encadrer le prix des gels hydroalcooliques cette fois-ci. Il pouvait s'appliquer jusqu'au 31 mai. Le nouveau décret publié vendredi prolonge donc également l’encadrement des gels jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, avec des plafonnements ajustés, limitant ainsi à 2,64 euros le prix d'un flacon de 100 ml (contre un maximum de 3 euros précédemment). Les flacons de 50 ml sont eux plafonnés à 1,76 euros le flacon et ceux de 300 ml à 4,40 euros.