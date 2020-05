Covid-19 : la Commission européenne pointe du doigt les "lacunes" dans la préparation de la France

La Commission européenne pointe "des lacunes" dans la préparation de la France à la pandémie de Covid-19 et lui demande de "renforcer la résilience" de son système de santé, dans des "recommandations" publiées mercredi, les toutes premières depuis la crise :

"Le système de santé français permet d’obtenir de bons résultats en matière de santé publique. Toutefois, la crise de la Covid-19 a mis en lumière des lacunes dans la préparation du système aux situations de pandémie".

Ce document émane des services de l’exécutif européen, chargés d’évaluer les politiques de tous les Etats membres de l’Union européenne. Plusieurs autres pays, comme l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni sont eux aussi pointés du doigt pour leur système de santé pendant la pandémie par les recommandations de la Commission. Bruxelles les invite donc à "renforcer" leur système de santé.

Au regard de la gestion de la crise par la France, l’exécutif européen souligne "des difficultés à garantir la disponibilité immédiate de professionnels de la santé, de produits indispensables et d’équipements de protection individuelle" au début de la pandémie. La France a "mobilisé sa réserve de personnel et de matériel médicaux et paramédicaux", mais "la coordination de l’action entre tous les segments du système de santé" est restée "difficile", selon la Commission européenne.

Bruxelles met également en avant "des problèmes structurels latents" dans le système de santé français, qui "résultent d’un manque d’investissements dans les infrastructures physiques et les ressources humaines, d’une adaptation limitée de l’organisation des services et de la nécessité d’une meilleure coordination entre acteurs privés et publics".

Selon la Commission, ces "difficultés sont aggravées par la persistance de disparités régionales".

Bruxelles recommande donc à la France de "renforcer la résilience du système de santé en garantissant un approvisionnement adéquat en produits médicaux indispensables et une répartition équilibrée des professionnels de la santé, et en investissant dans la santé en ligne".