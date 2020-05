Covid-19 : Donald Trump estime que "l'incompétence" de Pékin a provoqué une "tuerie de masse mondiale"

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton ce mercredi 20 mai face à la Chine, estimant que l'"incompétence" des autorités chinoises face au coronavirus avait provoqué une "tuerie de masse mondiale".

Donald Trump est allé encore plus loin sur Twitter :

"Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde à l'exception de la Chine pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes. Merci d'expliquer à cet abruti que c'est "l'incompétence de la Chine", et rien d'autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale!".

Le président américain estime depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 (plus de 320.000 morts à travers le monde) aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus au cœur de la ville de Wuhan.

Depuis le début de la crise, les autorités chinoises se sont défendues et ont indiqué avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Accusant l'OMS d'être une "marionnette de la Chine", le président américain Donald a donné un mois à l'organisation pour engager des réformes et obtenir des résultats significatifs.