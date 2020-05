Olivier Véran annonce une hausse des salaires dans les hôpitaux et les Ehpad

Le ministre de la Santé Olivier Véran s’est exprimé ce mercredi à l’issue du Conseil des ministres. Il a tenu à évoquer le projet de réforme de l’hôpital et les précédentes actions du gouvernement.

Avec la loi "Ma santé 2022", adoptée en 2019, "nous avons fait le bon diagnostic, nous avons pris les bonnes orientations. Mais nous n'avons été ni assez vite ni assez fort", selon Olivier Véran.

Le ministre de la Santé estime qu'il fallait répondre au malaise des soignants par "des mesures d'ampleur" et "dans une certaine mesure radicales ».

Il a notamment déclaré vouloir "mieux valoriser toutes les carrières et tous les métiers" :

"Cela passera par une hausse des salaires à l’hôpital et à l’Ehpad".

Le gouvernement tirera "au plus tard à la mi-juillet" les conclusions du "Ségur de la santé" qui doit débuter le lundi 25 mai avec la participation de l’ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notat, selon de sprécisions d'Olivier Véran.

"Au plus tard à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels (de santé, ndlr) pour apporter des réponses ajustées (et) construire un système plus fort et plus résilient".

Des "échanges nationaux" seront conduits avec "le soutien de Nicole Notat (…), qui sera entourée d’experts", d'après Olivier Véran.

Lors d’un entretien ce dimanche au JDD, Olivier Véran avait également détaillé les grands axes du projet du gouvernement pour venir en aide au secteur hospitalier et aux membres du personnel soignant, mobilisés en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Des hausses de salaires seront notamment apportées.