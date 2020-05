Donald Trump révèle qu’il prend de l’hydroxychloroquine préventivement depuis plusieurs jours

Alors que de nombreux cas de contaminations au Covid-19 dans l’entourage du président américain ont été révélés ces derniers jours aux Etats-Unis, Donald Trump a annoncé, à la surprise générale, qu’il prenait préventivement de l’hydroxychloroquine depuis quelques jours. Le président américain a fait cette annonce lors de son point presse quotidien.

"J'en prends parce que j'entends de très bonnes choses. Vous connaissez l'expression : qu'est-ce que vous avez à perdre?. Tous les jours, un cachet par jour. A un certain moment, j'arrêterai".

Donald Trump a annoncé qu’il prenait de l’hydroxychloroquine "depuis une semaine et demie". Le président américain a indiqué une nouvelle fois que tous les tests qu'il avait effectués jusqu'ici pour le Covid-19 avaient été négatifs.

Le dirigeant américain a ensuite réitéré ses attaques contre l’OMS. Donald Trump a accusé l’Organisation mondiale de la santé d’être une "marionnette de la Chine" :

"Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale de la santé. Ils sont une marionnette de la Chine".

Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 90.000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

L'hydroxychloroquine a notamment été mise en avant dans la lutte contre le coronavirus par le professeur Didier Raoult au sein de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille.

La chloroquine a été au cœur de nombreux débats au sein du monde médical et de la sphère médiatique. Certaines études ont même remis en cause son efficacité contre le coronavirus alors que le professeur Didier Raoult a obtenu des résultats grâce à son protocole de soins (basé en partie sur la chloroquine et l'azithromycine) développé au sein de l’IHU Méditerranée.