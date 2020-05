Les données personnelles de 9 millions de clients de la compagnie Easyjet ont été piratées

EasyJet a été victime d'une vaste cyberattaque. La compagnie aérienne, fortement impactée par l’impact du Covid-19 sur le secteur aérien, a révélé ce mardi 19 mai que les données personnelles de 9 millions de ses clients avaient été piratées lors d'une attaque "hautement sophistiquée".

Selon les premiers éléments, les responsables de l'attaque ont pu accéder aux adresses e-mails ainsi qu’aux informations de voyage de ses clients.

La partie la plus inquiétante de ce piratage concerne des données encore plus sensibles. Les données de cartes de crédit d'un peu plus de 2.200 personnes ont aussi été récupérées, selon EasyJet.

La compagnie aérienne assure n'avoir "aucune preuve" que ces données aient été utilisées à des fins illégales pour l'instant.

EasyJet va rapidement en contact avec les clients concernés "pour les informer des mesures de protection à prendre pour minimiser tout risque d'hameçonnage potentiel".