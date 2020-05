Après les décisions espagnoles et italiennes sur la réouverture des frontières, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a jugé, samedi, "essentiel" de « coordonner les décisions à l'intérieur de l'espace européen, regrettant que ça ne soit pas le cas », peut-on lire sur le site du Monde.

« La décision unilatérale de l'Espagne, cette semaine, et de l'Italie annoncée ce matin ne conforte pas ce que nous devons faire pour travailler en solidarité », a déclaré le ministre. Il poursuit, « j'aurais l'occasion d'échanger avec mon homologue [italien] dans le week-end pour que nous puissions adapter nos règles ».

L'objectif est de rouvrir les frontières et d’en décider lors d’une réunion qui aurait lieu autour du 15 juin. « La Commission européenne a souhaité, mercredi, une réouverture "concertée" et "non discriminatoire" des frontières intérieures de l’UE », rapporte le monde.fr