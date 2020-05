Roberto Azevedo, le directeur général de l'OMC, annonce sa démission

Le Brésilien Roberto Azevedo, le directeur général de l’OMC (l'Organisation mondiale du commerce), a annoncé ce jeudi 14 mai sa démission, prévue pour fin août, pour "raisons familiales". Cette décision interviendra un an avant la fin de son mandat et alors que le monde est confronté à une grave crise économique liée à la pandémie de coronavirus :

"Il s'agit d'une décision personnelle – une décision familiale – et je suis convaincu que cette décision sert au mieux les intérêts de cette organisation. Je ne nourris aucun projet politique".

Roberto Azevedo estime qu’il a "pu contribuer à maintenir l'OMC comme un pilier essentiel de la gouvernance économique mondiale dans une période difficile pour la coopération multilatérale". Il estime que l’OMC doit affronter les défis liés au coronavirus avec un nouveau directeur général.

Roberto Azevedo a fait cette annonce tonitruante devant les chefs de délégation à l'OMC lors d'une visioconférence. Certains observateurs de la vie politique brésilienne lui prêtent des ambitions présidentielles en 2022 face au chef de l'Etat brésilien sortant, Jair Bolsonaro.

Son départ prématuré intervient au moment où l'économie mondiale enregistre son plus violent ralentissement depuis la Grande Dépression des années 1930. L'OMC est également traversée par une crise profonde en interne depuis de nombreux mois. L’organisation et son directeur ont dû faire face à de profondes divisions entre les différents membres et surmonter les attaques répétées du président américain Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche n’a jamais caché son aversion envers cette institution qu’il affirme contraire aux intérêts de son pays et qu’il veut réformer. L’OMC a largement reflété les tensions américaines avec la Chine.

Pour remplacer Roberto Azevedo à son poste dès le mois de septembre 2020, des observateurs estiment que le moment de l’Afrique, qui n’a jamais dirigé l’institution, est venu. Plusieurs personnalités, dont un ancien haut fonctionnaire de l’organisation, Hamid Mamdouh, qui est également ressortissant suisse, sont pressenties. La Suisse promet de s’engager dans la recherche du prochain directeur général.