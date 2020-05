Coronavirus : Wuhan prépare un dépistage massif de sa population

Wuhan, le berceau du Covid-19, prévoit d'engager le dépistage de l'ensemble de sa population dans une campagne exceptionnelle de tests, alors que de nouveaux cas font craindre une possible reprise de la contagion à travers la ville.

Chacun des 13 districts de la ville de 11 millions d'habitants a dix jours pour préparer le dépistage de ses habitants, selon une circulaire de la mairie, diffusée sur le site du média The Paper. Ce dépistage se fera à l'acide nucléique, précise la circulaire. Le délai prévu pour tester l'ensemble de la population n'est pas clairement précisé. Le plan de dépistage "fait l'objet d'examens supplémentaires", selon un responsable municipal cité par le quotidien Global Times.

La campagne de dépistage pour détecter d'éventuels nouveaux cas de patients positifs au coronavirus pourrait s’étaler sur dix jours et sur près de dix heures par jour, permettant potentiellement de réaliser 1.400 tests par minute. Selon des informations du South China Morning Post, près de 14 millions de personnes devraient être testées lors de cette opération :

"Les tests vont concerner à la fois les résidents permanents et les populations en transit dans la ville, et cibler les lotissements résidentiels et les zones densément peuplées".

Les autorités de Wuhan vont donc augmenter drastiquement leurs capacités de tests dans les jours à venir pour réaliser cette campagne hors-normes.

Cette information a été communiquée en ce 12 mai, lors de la Journée internationale des infirmières.

La ville a comptabilisé dimanche et lundi six nouveaux cas de contaminations au coronavirus, les premiers depuis plus d'un mois. Ces nouveaux cas seraient des personnes âgées qui vivent dans la même résidence du district de Dongxihu.

Wuhan avait été placée en quarantaine le 23 janvier dernier après les débuts de l’épidémie. La mesure avait été levée le 8 avril dernier.