Attaques en Nouvelle-Zélande : le profil glaçant du terroriste

49 personnes sont mortes suite à une attaque terroriste des deux mosquées situées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Une vingtaine de personnes seraient blessées, selon les autorités. Quatre suspects ont été interpellés, trois hommes et une femme. Parmi eux, un homme a été inculpé de meurtres. La police néo-zélandaise a également indiqué avoir désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects.

Une "invasion de la France par les non-blancs"

Lors d'un point presse, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a annoncé que le tireur serait un certain Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans. Il serait connu dans son pays, selon le Premier ministre australien, comme étant "un terroriste extrémiste de droite et violent". Avant de prendre la direction des mosquées, il aurait posté plusieurs photos sur un forum de son arsenal de guerre et aurait aussi mis en ligne un long manifeste intitulé "le grand remplacement". Dans celui-ci, il développe les thèses qui justifient son geste en évoquant, entre autre, une "invasion de la France par les non-blancs" qu'il aurait constatée lors d'un voyage.

En outre, le tueur a diffusé en direct sur Facebook son attaque. Dans cette vidéo, qui dure 17 minutes, on le voit d’abord à bord d'un break de couleur beige, selon plusieurs journaux néo-zélandais, dont le New Zealand Herald. Il se gare près de la mosquée Al Noor, à Deans Ave, puis sort des armes et des munitions de plusieurs caches situées au niveau du siège avant et dans le coffre. Il se dirige ensuite vers l’entrée de la mosquée et tire. La vidéo s’arrête au moment où il prend la fuite. Le carnage, filmé avec une caméra GoPro, a été rapidement supprimé par Facebook. Les comptes Facebook et Instagram du présumé terroriste ont également été supprimés.