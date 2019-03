Le patron de Volkswagen détourne un slogan nazi pour évoquer les résultats de l'entreprise

Mardi 12 mars, Herbert Diess, le patron de Volkswagen a créé une polémique en reprenant un slogan nazi lors de son discours évoquant les mauvais résultats annuels de l'entreprise. Devant des centaines de cadres, il a en effet répété à plusieurs reprises la phrase : "EBIT mach frei", rapportent plusieurs médias allemands. "EBIT" signifie "Earnings before interest and taxes", c’est-à-dire le bénéfice réalisé par une entreprise avant qu’elle ne doive déduire les charges et les impôts. En revanche, la formule "mach frei" fait référence au slogan "Arbeit Mach Frei", soit "Le travail rend libre". C’était notamment le message affiché par les nazis à l’entrée du camp de concentration d'Auschwitz…

Après avoir été critiqué pour l'emploi de ce slogan, le patron du groupe automobile allemand s’est excusé dans un communiqué officiel mercredi 13 mars. "Si j'ai accidentellement heurté, j'en suis extrêmement désolé. Je voudrais m'excuser sous n'importe quelle forme", a déclaré Herbert Diess. "Volkswagen a démontré à travers de nombreuses activités que l'entreprise, ses collaborateurs et moi-même, sommes conscients de la responsabilité historique particulière de Volkswagen pendant le Troisième Reich", a-t-il ajouté, en expliquant que pendant la Seconde Guerre mondiale, Volkswagen avait utilisé des prisonniers de guerre et des détenus de camp de concentration. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que l'entreprise a accepté de dédommager les prisonniers employés durant le conflit.