Meurtres, tortures, viols : les lourdes accusations contre WWF

L'en-vert du décor. Derrière sa belle image de pacifiste, défenseur des animaux et des hommes, se cache peut-être une ONG écologiste pas aussi "propre" qu'elle n'y parait puisque le site américain BuzzFeed a publié un rapport très accablant sur WWF, lundi.

Après un an d'enquête et des centaines d'entretiens, BuzzFeed les accuse d'avoir formé, financé, équipé et collaboré à de nombreuses reprises et depuis longtemps avec des groupes paramilitaires aux pratiques violentes pour lutter contre le braconnage dans les parcs nationaux en Asie et en Afrique notamment au Népal, en Inde, au Cameroun et en Centrafrique. Tortures, viols, assassinats… tout est expliqué dans la longue enquête publiée sur le site BuzzFeed.

Parmi les témoignages recueillis et les nombreux documents fournis, le site américain peut affirmer que "des villageois ont été fouettés avec des ceintures, attaqués avec des machettes, battus avec des bâtons de bambou, agressés sexuellement, abattus et assassinés par des unités anti-braconnage soutenues par le WWF […] Le personnel de l'ONG sur le terrain, en Asie et en Afrique, a organisé des missions de lutte contre le braconnage et a approuvé la proposition de tuer des intrus."

Ce n'est pas la première fois que telles accusations frappent l'ONG basée en Suisse. En 2017, une autre ONG, Survival International, avait accusée des gardes forestiers financés par WWF de violation des droits humains envers les Pygmées au Cameroun, en RDC et en Centrafrique. Une plainte pour tortures sur un enfant de 11 ans sous les yeux de ses parents a également été déposée par le village camerounais concerné. Toujours sans suite selon BuzzFeed.

WWF a lancé un "examen indépendant" dirigé par des spécialistes des droits de l'homme. "Nous considérons qu'il est de notre responsabilité urgente d'aller au fond des allégations formulées par BuzzFeed, et nous reconnaissons l'importance d'un tel contrôle" explique le Fond monétaire pour la nature qui demande à BuzzFeed de partager ses preuves.