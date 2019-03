Les Etats-Unis continuent de mener une traque importante contre les membres d'Al-Qaïda. Les autorités américaines ont offert une récompense pouvant atteindre un million de dollars pour toute information permettant de retrouver Hamza ben Laden. Ce fils d'Oussama Ben Laden est considéré comme un "dirigeant-clé" de l'organisation terroriste.

Hamza ben Laden était déjà présent sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Le département d'Etat américain, qui promet cette somme d'argent en échange d'informations "permettant de l'identifier ou le localiser dans n'importe quel pays", considère qu'il s'agit d'un "dirigeant émergent" d'Al-Qaïda.

La diplomatie américaine a publié un communiqué au sujet de Hamza ben Laden :

"Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur Internet appelant à lancer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux, et il a menacé des attaques contre les États-Unis pour se venger de la mort de son père, tué en mai 2011 par des soldats américains".

Considéré comme le "prince héritier du djihad", Hamza ben Len serait âgé de près d'une trentaine d'années. Il serait à la tête du groupe Ansar al-Fourqan qui regroupe en Syrie des combattants d'Al-Qaïda ou de l'Etat islamique.

Le programme antiterroriste du département d'Etat américain a publié un message sur Twitter :

"RECHERCHÉ. Jusqu'à un million de dollars pour toute information sur Hamza Ben Laden, un leader émergent d'Al Qaïda. Hamza est le fils d'Oussama Ben Laden et a menacé d'attaquer les États-Unis et leurs alliés. La protection avec un déménagement est possible. Donnez une information, vous serez payé".

Des lettres, dévoilées par l'AFP en mai 2015, avaient révélé qu'Oussama ben Laden souhaitait que son fils Hamza lui succède à la tête du djihad mondial anti-occidental.

Hamza ben Laden a d'ailleurs été déchu de sa nationalité saoudienne, selon le journal officiel saoudien, Umm al-Qura, qui cite le ministère saoudien de l'Intérieur. Cette décision a été prise par un décret royal en date du 22 février.