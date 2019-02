Des milliers d'enfants migrants ont été victimes d'agressions sexuelles aux Etats-Unis

Selon des informations de la BBC et du site Axios, le département de la santé des Etats-Unis a reçu plus de 4.500 plaintes d'abus sexuel sur des enfants migrants alors qu'ils étaient en centres de rétentions entre 2014 et 2018.

L'accueil des migrants aux Etats-Unis et la séparation des jeunes enfants et de leurs parents étaient au cœur de nombreuses polémiques ces derniers mois. De nouvelles révélations témoignent de l'horreur vécue par de nombreux jeunes. Le membre du Congrès, Ted Deutch, a dévoilé des chiffres alarmants sur les agressions sexuelles subies par les jeunes migrants aux Etats-Unis lors de leur passage dans les centres de rétentions.

Selon des précisions de la BBC, le ministère de la Justice aurait reçu 1.303 plaintes supplémentaires pour abus sexuels à l'encontre de mineurs non accompagnés sur la même période, entre 2014 et 2018.

L'Office des réfugiés agit rapidement pour enquêter selon une porte-parole du ministre de la Santé à la rédaction d'Axios.

Ces éléments ont été évoqués dans le cadre d'une audience sur la politique d'immigration du gouvernement de Donald Trump devant le Comité judiciaire de la Chambre des représentants aux Etats-Unis. Ces éléments accablants ont été diffusés sur le site d'information Axios. Ces documents couvrent aussi l'ère du président Obama.

Selon Ted Deutch, "au cours des trois dernières années, 154 personnes non accompagnées ont été agressées sexuellement" par des employés adultes de ces centres de rétentions.

Jonathan White, le directeur adjoint du programme pour enfants au bureau de la santé et des services sociaux (HHS), a indiqué que les allégations concerneraient des sous-traitants rémunérés par HHS pour gérer les centres de rétentions pour mineurs. Des relations sexuelles, des projections de vidéos pornographiques à des enfants et des comportements violents seraient au cœur de ces différents abus.