Retraites : vers un retour de l'indexation sur les salaires au lieu de l'inflation ?

L'indexation des retraites sur l'inflation vit-elle ses derniers moments ? Dans un document de travail dévoilé par le quotidien Les Échos et relayé par l'AFP, le haut commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, se dit favorable à l'idée d'une indexation des pensions de retraite sur les salaires, et non plus sur l'inflation comme c'est le cas actuellement. Ce rapport d'une vingtaine de pages soumis aux organisations patronales et syndicales, intitulé "Vers un système universel de retraite", comporte d'autres propositions, comme la possibilité de mettre en place une "règle d'or" pour ajuster les comptes du système des retraites de manière à garantir leur équilibre "sur un horizon pluriannuel".

Pour rappel, entre 1948 et 1987, les pensions de retraites étaient indexées sur le salaire moyen : cela permettait, quand les salaires augmentaient plus rapidement que l'inflation, de devancer les hausses de prix. Après les chocs pétroliers, les salaires ayant tendance à stagner, voire baisser, les retraites ont été indexées sur l'inflation. Sauf que, selon Jean-Paul Delevoye, cette indexation crée un facteur "d'inéquité", en ne valorisant pas "de la même façon les droits acquis en début, au milieu ou en fin de carrière". Une indexation tenant compte de l'évolution des salaires "permettrait de maintenir constant le rythme d'acquisition des droits au cours de la carrière pour un individu moyen", écrit-il. En outre, les pensions seraient moins sujettes aux aléas économiques.

Mais deux questions se posent : Les retraites doivent-elles être indexées sur le salaire moyen par tête ou sur la masse salariale ? Que faire pendant la période de transition entre les deux systèmes ?