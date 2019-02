Vers une permission de conduire à 17 ans ?

La France pourrait bientôt rejoindre le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Islande et la Slovaquie sur l'âge légal de la conduite. Selon les informations du Parisien, Françoise Dumas, députée LREM du Gard, a envoyé un rapport au Premier Ministre, ce matin, sur la réforme du permis de conduire. Parmi les points à traiter il serait question de l'abaissement de l'âge d'obtention du permis qui passerait de 18 à 17 ans.

Dans ce rapport, il est donc proposé de laisser la possibilités aux adolescents de pouvoir conduire seuls avant même leur majorité (il était déjà possible de passer le permis à 17 ans et six mois). Cette proposition ne s'appliquerait que sur le territoire français, la circulation au-delà des frontières n'étant autorisée qu'à partir de 18 ans.

Ce système permettrait de favoriser la conduite accompagnée et donc la réussite aux examens car, selon Françoise Dumas, les apprentis conducteurs connaissent une meilleure réussite lors de l'examen quand ils ont bénéficié de ce dispositif. Le rapport prévoit de « développer un vivier d’accompagnateurs » pour pouvoir compenser l’indisponibilité des parents dans certaines familles et ainsi aider les jeunes au quotidien dans leur formation.

Cette proposition permettrait aux jeunes de se responsabiliser plus vite ainsi qu'être sensibilisés plus tôt aux problèmes des accidents de la route.