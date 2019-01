La maladie des gencives à l'origine de la maladie d'Alzheimer ?

La maladie d'Alzheimer pourrait bientôt ne plus être un secret pour personne. La science ne cesse de progresser à ce sujet. Le 15 janvier dernier, nous vous expliquions sur notre site qu'une intelligence artificielle était capable de détecter la maladie six ans avant l'homme. Il y a quelques jours, les scientifiques ont peut-être fait un pas de géant en avant en localisant l'origine.

Une étude publiée le 23 janvier par des chercheurs américains dans la revue Science Advances démontre un lien direct entre la bactérie Porphyromonas gingivalis, qui provoque la maladie des gencives, et la dégénérescence neuronale.

Après analyse des tissus cérébraux, du liquide céphalo-rachidien et de la salive de patients vivants et morts atteints de la maladie, les chercheurs ont trouvé des traces de ladite bactérie dans le cerveau. Avec ces dernières données en main, ils ont ensuite effectué des nombreux tests sur des souris. Les résultats sont saisissants.

En effet, les bactéries comme la Porphyromonas gingivalis seraient capable de voyager entre la bouche et le cerveau. Elles sont d'ailleurs très présentes dans le cerveau des souris atteintes d'Alzheimer. Les gingipaines (protéines toxiques) permettent ensuite d'atteindre et de détruire les neurones. Observation avérée dans 94% des 54 échantillons humains analysés.

La découverte de la présence de cette bactérie dans le liquide céphalo-rachidien d'humains vivants est une incroyable avancée puisqu'elle pourrait enfin permettre de diagnostiquer la maladie. Cotexyme, société pharmaceutique basée à San Francisco, a développé une molécule qui est capable de stopper les gingipaines et sauver les neurones touchés chez les souris. Ils travaillent désormais à adapter le traitement pour les humains.

Des tests plus vastes, sur des échantillons plus importants, doivent être effectués en 2019. En parallèle, un vaccin contre la bactérie qui entraîne la maladie des gencives a été développé en Australie et qui pourrait, si tout cela se confirme, soigner la maladie d'Alzheimer.