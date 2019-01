Le billet de 500 euros tire sa révérence ce dimanche

Si vous disposez chez nous de billets de 500 euros, peut-être voudrez vous les garder, pour la collection ! Depuis ce dimanche, 17 des 19 banques centrales nationales de la zone euro n'émettent plus de coupures de 500 euros, a annoncé la Banque centrale européenne (BCE) sur son site internet.

La raison ? Cette très grosse coupure - la plus grosse au monde - serait principalement utilisée par le crime organisée, à tel point qu'elle est surnommée le "billet ben laden". Une étude menée en 2010 au Royaume-Uni avait montré que 90% des billets de 500 euros importés dans le pays (qui utilise la livre sterling) appartenaient au crime organisé.

Afin d'assurer "une transition harmonieuse et pour des raisons logistiques", la Banque fédérale d’Allemagne et la Banque nationale d’Autriche continueront toutefois d'émettre cette coupure jusqu’au 26 avril inclus, précise l'institution monétaire européenne. En effet, dans ces deux pays très attachés à l'argent liquide, le billet de 500 euros est bien plus courant que dans le reste de la zone euro. C'est d'ailleurs à la demande de l'Allemagne, en particulier, que le billet de 500 euros avait été créé, pour remplacer celui de 1000 deutschamarks.

La Banque centrale européenne avait décidé en mai 2016 d'arrêter de produire ce type de billet : les derniers exemplaires en circulation datent, en fait, de 2014.

Concrètement, les coupures renvoyées aux Banques centrales seront remplacées par des plus petites, mais les autres continueront d'avoir cours légal et ne perdront jamais leur valeur.