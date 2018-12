Une nouvelle espèce de grands dinosaures prédateurs découverte en Italie

Il s'appelle Saltriovenator zanellai et c'est le premier grand dinosaure de l'ère Jurassic. Vieux de près de 200 millions d'années il est également, avec son poids d'une tonne et une taille comprise entre 7 et 8 mètres, le plus gros prédateur connu. Ses ossements ont été découverts par une équipe de paléontologues dans les Alpes italiennes et le chemin qu'ont parcourus ces fossiles les a enthousiasmés.

Le corps de l'animal mort se serait d'abord retrouvé dans l'eau. Puis, après avoir été mordillé par des créatures marines, il aurait été enterré dans les profondeurs avant de refaire surface en même temps que la formation des Alpes il y a environ 30 millions d'années et d'être retrouvé par les scientifiques à moins de 80 km au nord de Milan.

“C’est un miracle qu’il ait survécu à une si longue chaîne d’événements : dériver vers la mer, puis flotter, couler, se faire fouiller par des animaux marins, retravaillé par les courants marins, enterré, soulevé par une chaîne de montagnes, puis finalement soufflé par des explosifs humains“, explique Cristiano Dal Sasso, conservateur en paléontologie des vertébrés au musée d’histoire naturelle de Milan et principal auteur de l’étude.

L'observation des ossements démontre une chose : cette nouvelle espèce ne posséderait que quatre doigts, soit un de moins que les premiers dinosaures qui en étaient pourvus de cinq. Avec le temps, les dinosaures sont passés de quatre à trois doigts, comme c'est le cas sur le célèbre Tyrannosaurus Rex.