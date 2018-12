66% des Russes regrettent l'URSS

Si l'URSS n'existe plus depuis 1991, elle est toujours présente dans les mémoires. Le Centre analytique russe Levada a mené une enquête auprès de 1600 habitants, âgés de plus de 18 ans et provenant des toutes les régions russes. Sondage effectué chaque année et qui vise à mesurer le degré de nostalgie de l'époque soviétique.

Un phénomène qui grimpe depuis deux ans. En 2018, 66% de la population russe regretterait l'URSS selon les chiffres communiqués par Levada, contre 58% en 2017. Il répond à une inquiétude générale face aux difficultés économiques actuelles. En effet la majorité des sondés regrettent le système centralisé d'économie soviétique mais aussi la perte du sentiment "d'appartenance à une grande puissance".

Si, évidemment, cette nostalgie touche essentiellement les personnes âgées de plus 55 ans, qui ont bien connu cette époque, les sociologues constatent qu'un sentiment pro-soviétique monte chez les jeunes de 18 à 24 ans.

Selon ce même sondage, 60% des personnes sondées pensent que la chute de l'URSS aurait pu être évitée contre 52% l'année dernière.