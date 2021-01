"La Daronne" de Jean-Paul Salomé : une comédie policière pour les fans d’Isabelle Huppert qui joue avec ironie les dealeuses vachardes…

- LE BONHEUR DES UNS…de DANIEL COHEN- Avec BÉRÉNICE BÉJO, VINCENT CASSEL, FLORENCE FORESTI, FRANÇOIS DAMIENS…

Léa et Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis complices depuis toujours. Au cours d’un dîner, Léa, jusque-là discrète vendeuse de vêtements (Bérénice Béjo), annonce qu’elle va proposer son premier roman à un éditeur. La belle entente se lézarde. Elle va même aller jusqu’à exploser le jour où le roman de Léa se révèlera être un best-seller. La jalousie n’est pas une bonne conseillère…

Le bonheur des uns ferait-il presque immanquablement le malheur des autres ? C’est la question que s’était posée Daniel Cohen dans une pièce qu’il avait intitulée l'Île flottante. Celle-ci étant restée à l’état d’écriture, son auteur a eu l’idée de la transformer en scénario pour le cinéma et de lui trouver un nouveau titre. Dommage que son début soit un peu poussif et que sa réalisation soit un peu trop “théâtrale” car cette comédie de mœurs parvient quand même à trouver son rythme. Son meilleur atout ? Son casting, qui est cinq étoiles. En écrivaine dépassée par son succès, Bérénice Béjo est délicieuse de candeur et de gentillesse. Dans son rôle de mari macho, Vincent Cassel est d’un premier degré irrésistible. François Damiens est, comme d’habitude, réjouissant dans son jeu toujours inattendu. Quant à Florence Foresti, elle est parfaite dans son personnage d’amie vipérine et envieuse.

Recommandation : Bon ***

Sortie DVD- Edition M6 VIDEO

Pas de bonus

- LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS de AUDE-LÉA RAPIN- Avec ADÈLE HAENEL, JONATHAN COUZINIÉ, ANTONIA BURESI…

Ébranlé par un clochard qui croit reconnaître en lui un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983, Joachim, né précisément ce jour-là, se demande s’il ne pourrait pas être la réincarnation de cet homme, un combattant nommé Zoran. Pour en avoir le cœur net, il décide de partir pour Sarajevo en embarquant deux amies : Alice, une documentariste (Adèle Haenel) et Virginie, une preneuse de son. Dans un pays hanté par les fantômes de la guerre, il ne va pas s’avérer facile de retrouver les preuves de l’existence d’un homme disparu.

Comment ancrer dans le réel la recherche d’un fantôme ? Pour son premier long métrage de fiction, Aude-Léa Rapin n’a pas choisi la facilité. Mais la documentariste expérimentée qu’elle est, a su donner de la « matière » à son récit, notamment par sa façon de scruter les visages des Bosniaques encore meurtris par le conflit, et aussi de s’attarder sur les paysages de ce petit pays pas encore reconstruit. Elle a su aussi trouver des interprètes d’une présence formidable, entre autres, Adèle Haenel et Jonathan Couzinié. Au final, son film, zébré par moments d’une réjouissante cocasserie, est aussi déroutant qu’attachant. Un peu plus de trois mois après sa sortie en salles, il sort en DVD agrémenté d’entretiens très intéressants.

Recommandation : Bon ***

Sortie DVD- EDITION Le Pacte.

Bonus vidéo : entretien avec Aude-Léa Rapin, Jonathan Couzinié et Antonia Buresi, Bande-annonce.

- LA BELLE AMÉRICAINE de ROBERT DHÉRY- Avec LOUIS DE FUNÈS, ROBERT DHÉRY, COLETTE BROSSET, MICHEL SERRAULT…

Dans sa banlieue parisienne, Marcel Perrignon (Robert Dhéry) mène une existence à la fois studieuse (il est employé au détubage dans une usine) et joyeuse (il vit avec sa femme dans une impasse de la Plaine Saint-Denis entouré de copains boutiquiers). Un jour, il a l’occasion d’acheter à bas prix une rutilante voiture américaine. Impossible de résister à une si belle affaire ! Mais bientôt les déboires vont s’amonceler. Marcel va être arrêté par les flics, perdre son emploi, être kidnappé par une aventurière, etc. Il va finir par comprendre que jouer les rois du pétrole avec une « Belle Américaine » n’est pas pour lui….

C’est en rentrant de quatre années de succès aux Etats-Unis avec La plume de ma tante que Robert Dhéry avait brodé ce film sur une idée soufflée par son ami Pierre Tchernia…Quel bonheur d’y retrouver la France populaire des années 60, racontée avec la bienveillance gentiment ironique de Robert Dhéry. Son film est truffé de gags, les uns irrésistibles encore aujourd’hui, les autres, forcément un peu plus démodés. Mais ce qui l’emporte, c’est la bonne humeur de cette histoire qui se teinte parfois de poésie ou de cocasserie. Entre louis de Funès, Jean Richard, Colette Brosset et Michel Serrault, la distribution est sensationnelle. La nostalgie sur ce ton-là, avec ces acteurs-là, on en redemande !

Sortie Edition Collector DVD +Blu-ray + livret. Boitier Mediabook- Éditions LCJ

Bonus vidéo : Interview d’Yves Calvi qui revient sur la musique de Gérard Calvi.

Contenu et Goodies : édition Collector en boîtier Mediabook comprenant le Blu-ray du film, le DVD du film en version coloriée et un livret de 40 pages par Marc Toullec.