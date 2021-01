Grands classiques de "Sydney Pollack" : nos temps incertains nous privent de cinéma ? Régalons nous de l’extraordinaire liberté de l’époque Sydney Pollack

La Chaîne ARTE a eu la bonne idée, dans sa frénésie, de déterrer toutes sortes de nanars – parfois aussi de belles surprises - des années 60, 70, 80 ( ou pire ! ce n’est pas cher et cela autorise plusieurs diffusions) de programmer La Firme qui n’est pas le meilleur Sydney Pollack, mais qui, en 1993, clôt une longue exploration des travers de la société nord américaine, de son mépris des petites gens, de la rapacité des milieux de la finance, de l’hypocrisie et des mensonges du système social. Mais aussi de ses délices, de ses marginaux, et de son côté naïvement sentimental.

Dans le catalogue touffus des réalisations (plus de 60), piochons les plus significatives : le premier grand succès international sera On achève bien les chevaux en 69, qui évoque les terrifiants marathons de danse durant la Grande Dépression, d’après le roman d’Horace McCoy (en Folio no 962). Jane Fonda, Susannah York y sont épatantes. La mise en scène est somptueuse et le récit tragique. En 73, Pollack réunit Redford et Barbra Streisand dans Nos plus belles années, mélo sentimentalo- politico sirupeux : Streisand en fait des tonnes, Redford s’en tire mieux. Cette guimauve énergique fait pleurer Margot aux bons endroits. Ça marche à fond la caisse. Après, il y a l’incertain Bobby Deerfield en 77, dans le milieu des courses automobiles, assez mou, avec de Niro, des prétentions psychanalytiques et une erreur de casting.

En 79 Le Cavalier électrique est la 5ème collaboration Pollack-Redford associé à Jane Fonda ; satire des méfaits de la publicité, assez cruelle mais trop conventionnelle. Absence de malice en 82, avec Paul Newman expose les démêlées entre mafia et journalisme, disons assez platement sinistre (éreinté par Tulard dans ses dictionnaires du cinéma). On passe à la comédie avec la célébrissime Tootsie (82) : Dustin Hoffman en rajoute, on rit beaucoup. Jessica Lange est très belle ; Pollack s’amuse dans un second rôle d’agent de star ; le sujet est à la mode : succès fou. L‘année suivante voit l’exotique bluette Out of Africa, sans doute le plus connu des Pollack : c’est esthétiquement beau, des images éblouissantes, très bien fait, fidèle aux idéalisations de la baronne Blixen. Meryl Streep surjoue (comme toujours) Redford s’en tire bien, on ne voit pas assez K.M. Brandauer en mari alcoolo. Une pluie d’Oscars. C’est de la belle ouvrage, qui entretient la nostalgie d’une époque révolue assortie d’une vraie modernité (la promenade en avion). Une dernière fois Redford pour Havana en 90, assez décevant.

Plus tard, donc, on a La Firme (93), un remake assez élégant de Sabrina (redonné à la télévision française pour les fêtes de fin d’année 2020), avec Harrison Ford qui réussit à faire oublier Han Solo et le Dr Indiana Jones dans l’Ombre d’un soupçon (99). La Firme est la fidèle adaptation d’un roman de John Grisham (éditeur Pocket), avec pour star Tom Cruise, qui n’a pas 30 ans, qui n’est pas trop mal, si ce n’est qu’il garde souvent la bouche ouverte (une mère attentive lui intimerait de la fermer afin d’éviter les mouches). Il y a surtout Gene Hackman en mentor véreux et déboussolé. Éblouissant. Le film est trop long (2H35), il a 15 minutes de trop ; la fin est nulle, platement conformiste dans un happy end de retour à la case départ (Boston), qu’il en est stupide. Mais au passage, on aura tout de même appris à très bien blanchir du fric, et que l’exercice risque de rendre foldingo ; c’est toujours ça.