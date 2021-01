"Où est le sens ? Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation" : Intéressant, mais pas sans partis pris !

Voici un essai bien desservi par son titre qui ne dit pas clairement "le sens" de la thèse et sera de ce fait négligé par bien des lecteurs. C'est dommage, car les deux tiers de l'ouvrage, qui exposent sous l'angle des connaissances récentes en neurosciences, naissance, développement et déclin des grandes transcendances qui ont façonné nos civilisations sont vraiment intéressants. Intéressantes aussi la découverte et la compréhension des mécanismes intimes de notre cerveau, voire de la révélation de sa perversion en une aspiration de compensation, qui a pour paroxysme la fuite en avant dans la consommation de biens et de temps, et souvent la vacuité de nos désirs d'avoir et de faire.

Ce livre pourrait se passer de son plaidoyer pour la décroissance qui est très vite perceptible. Pour autant, il faut être clair - c'est le but de l'ouvrage de nous en convaincre, et de lui trouver comme terreau la restauration du bien être de l'humanité, mobilisée dans un but commun, et sans doute incontournable. Le trait est un peu gras, mais ne boudez pas cet essai ; il nous aide à comprendre notre présent, et peut être nous aidera à mieux construire l'avenir.