"How to Get Away with Murder" de Peter Nowak : thriller et psychanalyse sociale, vous en prenez pour 70 heures

Annalise Keating est une avocate américaine. Elle a deux particularités : elle est prof à la fac de droit de Philadelphie et elle s'est donné pour mission de réparer les injustices, en particulier à l'encontre des citoyens de la communauté noire. Une vie bien réglée… ? Attention, elle recrute chaque année 4 étudiants stagiaires pour l'accompagner dans son cabinet d'avocat. Michaela, Wes, Connor, Laurel découvrent les ficelles du métier, deux autres "comparses" - Asher et Oliver - une petite synthèse du polymorphisme de la société américaine -, deux collaborateurs - Bonnie et Frank -, Sam, le mari ambigu, des affaires, des relations et des liaisons dangereuses. Entre infidélités, intimidations, défense des humbles et des puissants, un crime va lier tous ces personnages, et révéler, au fur et à mesure des saisons, des blessures, des liens, des chantages, des quiproquos qui feront peser sur tous de très lourdes menaces. Toute l'action se passe dans l'État de Pennsylvanie où gouverneurs, juges et avocats jouent des jeux bien troubles ! 90 épisodes d'environ 45 mn vous entraînent dans un suspens à donner le vertige !