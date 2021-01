"Coffret 100 ans de Michel Audiard – L’anthologie 1961-1968" : un dialoguiste de génie qui ne prenait pas les acteurs pour des canards sauvages…

– PETIT PAYS d’ERIC BARBIER — Avec JEAN-PAUL ROUVE, DJIBRIL VANCOPPENOLLE, DAYLA DE MEDINA…

Dans les années 1990, un petit garçon de dix ans, Gabriel, vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur Ana. Il passe son temps à faire les 400 coups avec ses copains de classe jusqu’à ce qu’une guerre civile ethnique – entre Hutu et Tutsis – mette fin à l’innocence de son enfance…

Quand il sort sur les écrans, Petit pays tiré du roman autobiographique et éponyme du musicien rappeur Gaël Faye laisse sans voix. S’il est filmé à hauteur d’enfant, il donne à voir le déchirement d’une famille et au-delà, celui d’un peuple. Il montre aussi, la barbarie - née de la haine - que se vouèrent deux ethnies pour des raisons parfois incompréhensibles. L’horreur, la violence, les massacres, la cruauté… sur le grand écran, ce drame aurait pu être insoutenable, mais Eric Barbier a su faire émerger les côtés parfois absurdes et dérisoires de la guerre, et Jean-Paul Rouve, dans le rôle du père du petit héros, a offert à son personnage, sa tendresse, sa justesse et son humanité.

Recommandation : Excellent.

Sortie DVD, BLU RAY – PATHÉ.

Bonus : interviews exclusives réalisées à l’avant-première à Kigali, scènes coupées.

- POLICE d’ANNE FONTAINE - Avec VIRGINIE EFIRA, OMAR SY, GRÉGORY GADEBOIS…

Virginie, Eric et Aristide sont trois flics parisiens qui font leur boulot aussi bien que leurs blessures personnelles leur permettent. Un jour, ils sont réunis pour une mission particulière : conduire un clandestin jusqu’à un avion dans lequel il sera expulsé de la France où il s’est réfugié. Sur la route de l’aéroport, Virginie comprend que si le prisonnier est reconduit dans son pays, il est voué à une mort certaine. Elle va essayer de convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Un fois encore Anne Fontaine s’est amusée à surprendre. Après s’être aventurée dans un conte de Grimm, la voici qui revient se cogner à l’actualité avec ce Police tiré du roman éponyme de Hugo Boris qui plonge à la fois dans le quotidien des flics et l’immigration clandestine. La réalisation est soignée, l’interprétation, brillante, le suspense, bien entretenu. De film psychologique et social au début, ce film bascule assez vite dans le thriller. Dommage que la fin laisse un peu sur sa faim.

Sorti le 2 septembre dernier, Police n’avait pas eu le temps de terminer son exploitation à la hauteur de ce qu’il méritait. Sa sortie en DVD lui donne la chance (méritée) d’une seconde vie.

Recommandation: Bon

Sortie DVD, BLU RAY – Studiocanal

Pas de bonus.

– ONDINE de CHRISTIAN PETZOLD – Avec PAULA BEER, FRANZ ROGOWSKI, JACOB MATSCHENZ…

Historienne de l’urbanisme, une jeune femme prénommée Ondine travaille comme guide à Berlin. Quand elle est larguée par son amant, son univers s’écroule. Mais peu de temps après, elle rencontre un autre homme dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle pense alors avoir échappé à la malédiction selon laquelle, si Ondine est quittée par un humain, elle est condamnée à le tuer et à retourner à jamais sous les eaux. Mais on n’échappe pas à son destin…

Revisiter l’un des contes les plus emblématiques de la mythologie germanique en le connectant au monde d’aujourd’hui… C’était le pari du réalisateur allemand Christian Petzold. Il l’a tenu haut la main. Tour à tour réaliste, onirique, et même fantastique, son film fascine par son élégance, sa simplicité et sa beauté formelle. Deux comédiens exceptionnels portent ce mélodrame issu de la nuit des temps, dont Paula Beer qui a raflé l’Ours d’Argent de la meilleure actrice au dernier festival de Berlin. Ondine a également remporté à ce même festival le Grand Prix de la critique internationale. Dommage que sa sortie vidéo ne s’accompagne d’aucun bonus.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD – BLAQ OUT

Pas de bonus.

- THE GAME de DAVID FINCHER - Avec MICHAEL DOUGLAS, SEAN PENN, CARROLL BAKER, DEBORAH KARA UNGER…

Le jour de son anniversaire, Nicholas Van Orton, homme d’affaires richissime et avisé, mais froid et solitaire, reçoit, de la part de son frère, un étrange cadeau. Il s’agit d’un jeu mystérieux. Peu à peu, Nicholas va s’apercevoir que les enjeux de ce dernier, dont il ne comprend ni les règles ni les objectifs, sont très élevés. Au fil d'événements de plus en plus angoissants, il va prendre conscience qu’il est manipulé, jusque dans sa propre maison, par des conspirateurs qui semblent vouloir faire voler sa vie en éclats…

Quand il sort en 1997 deux ans après Seven, The game, le troisième film de David Fincher, ne fait pas l’unanimité. Trop long à démarrer, disent les uns, trop compliqué à comprendre jugent les autres. Tous estiment pourtant d’une seule et même voix que ce film labyrinthique est quand même un thriller de haute qualité qui, malgré ses défauts, arrive à jouer magnifiquement avec les nerfs des spectateurs. Le début est un peu laborieux ? Certaines séquences déroutent ? Oui, mais il est quand même impossible de quitter l’écran des yeux. Car tout ce qui fascine chez Fincher est là : son savoir-faire hors-pair en matière de réalisation, son inventivité, son sens du second degré, et son génie du casting. Dans son rôle de banquier glacé et psychorigide, Michael Douglas est impressionnant et Deborah Kara Unger, en actrice manipulatrice, d’une félinité très troublante.

La nouvelle sortie de The Game en DVD, Blu ray s’accompagne de bonus jusque là inédits.

Recommandation : Excellent.

Sortie DVD, BLU RAY – Nouveau master 2K. Edition Collector – L’ATELIER D’IMAGES –

Bonus : « The Game, l’art de la manipulation » : entretien avec Philippe Guedj; « Une semaine de fou »: interview du scénariste John Brocato; « Les Hommes sur l’échiquier » : Les plaisirs cachés de The Game; Bande-annonce.