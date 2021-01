"Retour de service" de John Le Carré : l’espion qui va nous manquer… un ultime délice d’humour

Cet ultime opus est un délice d’habileté narrative, d’humour, de causticité d’un regard aigu sur la sottise des humains, la paranoïa universelle.

Ne manquons pas un coup de chapeau à Mimi et Isabelle Perrin, les indispensables traductrices pour un très fidèle et superbe texte français. Et, autre avantage, précisons que tous les livres de Le Carré (hormis ce Retour de service très récent) sont disponibles en format poche.

LIENS AVEC LE CINEMA

Les livraisons de John Le Carré ont souvent inspiré la télévision et le grand écran. Le Carré y a veillé de très près : dialoguiste, souvent adaptateur, assistant à la mise en scène, au choix des acteurs, producteur , à l’occasion figurant (pour 3 films). Sans doute dans le but de garder la plus grande authenticité du récit, sans oublier la légendaire rapacité britannique envers les droits d’auteurs.

Quelques incontournables dans la non négligeable production télévisée (entre autres, pour la BBC, la trilogie de Smiley avec Alec Guiness) et la quinzaine de longs métrages : L’Espion qui venait du froid dès 1965 dû à Sam Wanamaken, en noir et blanc, glauque à souhait avec Richard Burton incarnant sans peine un Alec Leamas au fin fond de l’alcoolisme. Claire Bloom est la jeune fille naïve et Oscar Werner le méchant. La Taupe connaît plusieurs adaptations, notamment celle due à Toma Alfredson en 74 avec Gary Oldman. La petite fille au tambour due à George Roy-Hill entraîne Diane Keaton, Klaus Kinski, K. M. Brandauer et Samy Frey dans le conflit israélo-arabe. La Maison Russie, en 90 de Schepisi met Sean Connery et Michelle Pfeiffer en délicatesse, en compagnie de l’extravagant James Fox. Fond musical de Jeremy Goldsmith.

Un pur espion en 86, Le directeur de nuit en 93 et surtout Le Tailleur de Panama : une adaptation superbe, en décors naturels, due à John Boorman en 2001 : Pierce Brosnan est l’anglais faux jeton, Geoffrey Rush est le tailleur baratineur (il est aussi l’orthophoniste de George VI-Colin Firth dans le Discours du Roi), la seule personne raisonnable étant Jamie Lee Curtis dans un contre emploi intéressant. L’ambiance est aussi folle que l’Amérique latine en général ; ça finit assez mal. Enfin La Constance du Jardinier de Fernando Meirelles (2011) très fidèle au roman, reproduit la quête désespérée de Ralph Fiennes et Rachel Weisz dans une Afrique aussi dévastée que surchauffée.

Quel cinéma !…