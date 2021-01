"Abraham ou la cinquième Alliance" de Boualem Sansal : un roman érudit, bien écrit, profond et lent

[A l'aube du 20ème siècle] "dans ce Moyen Orient rustique et indolent, accablé par les guerres et les zizanies tribales, avaient fleuri d'immenses civilisations qui avaient duré des siècles et des millénaires, poussé des cités merveilleuses, avaient été écrits les plus beaux récits de commencements, éclos les plus grandes religions du monde, consacrant une fois pour toutes la victoire du Dieu unique et Sa royauté sur la terre. Et je ne sais pas par quel autre mystère, notre clan, à sa tête moi Abram fils de Terah, s'était trouvé par procuration, héritage, autoproclamation ou quel autre phénomène, mis en mouvement pour créer une nouvelle religion pour une humanité nouvelle et des temps nouveaux.. " P 174