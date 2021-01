"Fantaisie allemande" de Philippe Claudel : un conte sombre et envoûtant sur l'Allemagne, les deux guerres mondiales et l'après-guerre

Un soldat seul et perdu cherche à se cacher, peut-être à disparaître dans la forêt, à la frontière de la France et de l'Allemagne. Il est affaibli, dérouté. Peu à peu, on découvre son passé sombre et les raisons probables de sa fugue… Un vieil homme de quatre-vingt-dix ans raconte des bribes de sa vie, ses souvenirs marqués par la guerre, son premier amour et sa capacité à retrouver sa jeunesse dans ses rêves... Une jeune femme indolente est engagée comme garde-malade dans une maison de retraite et y exerce son métier avec dégoût, lassitude, jusqu'à cesser de nourrir un vieil homme et à le martyriser... En tout, cinq chapitres qui ressemblent à des nouvelles au temps des deux guerres mondiales et de l'après-guerre nous révèlent probablement l'histoire d'une famille dont le personnage central, un gardien de camp de concentration, Viktor, semble être la figure centrale, à différents âges de sa vie.