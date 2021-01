"D’un siècle l’autre" de Régis Debray : On a tellement apprécié la plupart de ses oeuvres que l’on peut être déçu par celle-ci…

Hélas ! Les chapitres passent, les uns splendides (page 103 à 145), puis retombent. La lecture se fait pesante, nous voilà égarés dans un flou entre regrets et lassitude, guerres mondiales et Diderot que suivent comme ils le peuvent Valéry, Zeus et le Kosovo, madame Verdurin, Saint Simon et Lénine, Althusser et Marx : un magasin des accessoires dont on guette la sortie.