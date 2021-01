"Venise, le lion, la ville et l’eau" : voir Venise… avec Cees Nooteboom

Cees Nooteboom est un auteur néerlandais, parmi les plus connus. Sa bibliographie est inclassable, à la fois romanesque, philosophique, journalistique et le classe parmi les écrivains les plus intéressants dans le panorama de la littérature actuelle. Voyageur curieux et infatigable, il met une culture encyclopédique au service d’une curiosité sans limite pour créer une oeuvre pléthorique, variée et passionnante.