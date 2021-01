"Le crépuscule des héritiers" de Denys Brunel : une réflexion décapante portée par une expérience des coulisses de nos grandes entreprises, sur le sujet sensible de "l’héritage"

Cet essai est d’abord le témoignage d’une vie de (haut) dirigeant de (grandes) entreprises. De cette carrière impressionnante, notamment au service d’entreprises familiales, et des coulisses de nos grandes entreprises, Denys Brunel tire des enseignements qui vont bien au-delà des problématiques spécifiques à ce type d’entreprise, notamment la gouvernance et plus encore la délicate et prégnante question de la succession.

Il s’agit de rien moins que de cet obsédant sujet de société, celui de l’égalité et de la justice sociale.

En effet, comme le rappelle l’auteur «les entreprises françaises demeurent régies par un pouvoir transmis de manière héréditaire et exclusive, en somme monarchique.»

Aussi s’interroge-t-il : « alors que l’héritage a été au cœur de la société aristocratique, comment est -il possible qu’en République, l’idéal démocratique accepte que le mérite cède le pas, pour de très hautes fonctions, à la naissance ou au mariage ?» Mais la France n’en est pas à une contradiction près, elle qui est pourtant connue pour son obsession de l’égalité ! Un fantasme, selon Michel de Rosen, qui la conduit vers l’égalitarisme que dénonçait si parfaitement Raymond Aron : « l’égalitarisme cette doctrine qui s’efforce vainement de contraindre la nature biologique et sociale et qui ne parvient pas à l’égalité mais à la tyrannie.. »

Ce sont ces contradictions que pointe l’auteur auxquelles s’ajoute notre politique de redistribution centrée (par trop) sur les revenus, qui nous place en champion toutes catégories des prélèvements sociaux et du taux de dépenses publiques. Taxer exagérément les revenus handicape le travail, la réussite et ceux qui créent avec succès. L’acceptabilité à l’impôt devenue problématique, l’auteur considère que cette voie ne peut conduire qu’à l’échec. Aussi propose-t-il d’aller vers une solution de taxation forte des « gros héritages » et la détaxation simultanée de 95% des héritages avec la baisse des impôts qui découragent la réussite.

Cela permettrait une meilleure égalité des chances, en plus efficace, mais aussi de régler les incertitudes croissantes qui pèsent sur l’entreprise familiale, car ce modèle interroge sur sa cohérence avec une vision moderne de la société.