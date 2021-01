"Ce qui est au-dedans" de Sam Shepard : le roman crépusculaire du vieil amant d’une adolescente. Ce livre est publié trois ans après la mort de Sam Shepard et c’est dommage pour le grand auteur qu’il fut

Sam Shepard a été une des idoles de la jeunesse américaine : auteur, acteur, metteur en scène, producteur, dramaturge, tout ce qu’il approchait déchaînait l’enthousiasme. Doté de la force créative d’un Steinbeck et de la singularité d’un Kerouac, tous ceux qui l’approchaient se reconnaissaient en lui : un homme comme tous auraient rêvé de l’être. L’éclat de sa carrière littéraire arrive à son sommet avec le Prix Pulitzer qui lui est décerné en 1979 pour sa pièce L’enfant enfoui. Ses succès littéraires ou cinématographiques lui valent L’Obie Award, Le New York Drama Desk Award et de nombreux oscars en tant que scénariste et réalisateur dont le Golden Palm Award.

Sa vie privée fait la une des magazines People qu’elle se passe avec la musicienne Patti Smith avec laquelle il travaillera, avec l’actrice O-Lan Jones ou durant les trente ans où il vivra avec l’actrice Jessica Lange. Décédé à l’âge de 73 ans en 2017, il reste l’un des grands écrivains américains pour la beauté de sa langue et la force des personnages qu’il a su créer dans des œuvres telles que Curse of the starving class (1976), L’Ouest, le vrai (récompensé par le Tony award en 1980). Incarnant par sa manière de vivre, ses goûts, sa silhouette inoubliable, le « off-off Broadway », son œuvre incarne cette « Beat generation » du mal de vivre qui l’a fait travailler avec des cinéastes tels que Antonioni pour Zabriskie Point (1970), l’immense Robert Altman de Fool for love (1985) inspiré de sa pièce éponyme (1983) ou son Motel Chronicles (1982) dont Wim Wenders fera Paris Texas.

Un bravo très mérité à Bernard Cohen pour son excellente traduction de The one inside devenu chez Robert Laffont Ce qui est au-dedans.