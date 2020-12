"Les roses de la nuit" de Arnaldur Indridason : un bon polar qui transcende le genre et nous conduit en Islande

L’Islande, une île perdue au nord de l’Atlantique et une population de 364 000 habitants, a acquis une notoriété internationale dans le roman policier. Arnaldur Indridason, le plus connu de ses auteurs, avec les Roses de la Nuit, nous offre l’illustration de ce talent si particulier qui nous vient du Nord.

Tout commence dans un cimetière de la capitale, Reykjavik. Par une de ces nuits d’été qui ne voit jamais le soleil se coucher, deux jeunes gens sont interrompus dans leurs ébats car ils aperçoivent une forme étrange sur une des tombes, ainsi qu’un homme qui quitte précipitamment les lieux. C’est le corps nu d’une jeune femme morte que l’on découvrira.

Le commissaire Erlendur de la police criminelle et son adjoint seront chargés de l’affaire. Celle-ci, dès l’abord, s’annonce mystérieuse. Non seulement le cadavre a été trouvé dans un cimetière, mais c’est sur la tombe du « Grand homme de la Nation », celui qui a arraché l’indépendance du pays qu’il a été déposé. De plus, les enquêteurs ont du mal à identifier la victime. Ils finissent par obtenir quelques informations. La morte se prénommait Birta. C’était une droguée, prostituée et passeuse occasionnelle. Elle était originaire des fjords de l’Ouest. Elle vivait dans une maison appartenant à un certain Herbert, personnage caricatural se prenant pour un cowboy, dirigeant un trafic de drogue et des réseaux de prostitution. Herbert, qui a été interrogé, disparaît soudainement après avoir téléphoné à Kaltman, le promoteur des nouveaux quartiers de la capitale. Un personnage très influent et immensément riche. Malgré les avancées avec l’apparition d’un carnet porteur de précieuses informations, l’enquête reste opaque et complexe. Pour une fois, les puissants payeront-ils, ou un autre coupable devra-t-il être recherché ? Autant de questionnements qui assaillent et désespèrent le commissaire Erlendur d’autant que cette affaire touche directement sa famille…