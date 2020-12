"De grandes ambitions" de Antoine Rault : la jeunesse pleine d'espoir à l'aube de la vie active. Un roman divertissant d'une grande richesse et plein d’humour

"Toute ressemblance avec des personnages ou des situations existantes ne sont que fortuites" : je doute fort. On identifie parfaitement l'affaire Kerviel, on reconnaît divers banquiers et autres personnages publics, et même un certain ministre de l'Economie... Ce roman montre que la recherche forcenée du pouvoir entraîne systématiquement des dégâts. Tout ce petit monde est croqué avec finesse. L'ensemble est traité avec légèreté et beaucoup d'humour, en mêlant savamment le fictif et l'existant. Cet ouvrage est tout-à-fait divertissant.