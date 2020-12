"La Grande épreuve" : 2020, une religion chasse l’autre… Inspirée par l’assassinat du père Hamel

Librairie GALIGNANI, la librairie aux trésors... à Paris depuis plus de 200 ans !

La grande et sublime librairie de Paris rive droite (50 000 références, 15 libraires) a au moins deux points communs avec Culture-Tops : l’amour des …pastels (expo des épreuves d’artistes d’Antoine Vit en ce moment) et un culte pour Paul Morand « La bio de Paul Morand et son journal de guerre 39 /43* sont passionnants, palpitants même. Morand se lit comme un roman (!) », nous dit Danielle Cillien-Sabatier, directrice de cette belle institution fondée en 1801, dédiée au départ et jusqu’en 1940 uniquement à la littérature anglaise. «Je recommande aussi, le concernant, « Immortel, enfin » de Pauline Dreyfus. Mais en ce moment, c’est un raz de marée pour le livre d’Obama, et depuis 4 mois pour sa version originale en anglais ». L’actualité ne lui répugne décidément pas car Danielle met aussi, avant de nous quitter, la lumière sur le « Le temps suspendu », journal léger de la covid 19 (1ère vague) d’Eric Fottorino, illustré par les dessins d’humour noir de Nicolas Vial. Avec tous ses beaux ouvrages et livres d’art, la librairie Galignani ne manque pas d’arguments pour profiter du rebond formidable dont va profiter, avant les fêtes, la librairie française.

A deux pas du musée du jeu de Paume et du Louvre il faut « visiter » aussi ce palais de l’art livresque qu’est la Librairie GALIGNANI, jamais fermée, ne serait-ce qu’une heure, depuis 220 ans (sauf covid 2020 !)

* Heureuse coïncidence, C-T se prépare à publier très bientôt une chronique sur « le Journal de guerre » de Paul Morand et, bien sûr, sur les Mémoires d'Obama. Quant à Fottorino, on ne l'oublie pas : Culture-Tops propose trois chroniques sur ses précédentes oeuvres.

Librairie GALIGNANI, 224 rue de Rivoli 75001 PARIS, tel 01 42 60 76 07 www.galignani.fr

​Texte et interview par Rodolphe de Saint-Hilaire pour la rédaction de Culture Tops.