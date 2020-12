"L'Homme qui voulut être roi" de John Huston : réédition restaurée du chef-d'œuvre longtemps introuvable de John Huston, qui offrit à Sean Connery l’un de ses plus grands rôles…

Il fut l’un des artistes les plus anticonformistes et les plus polyvalents d’Hollywood, un touche-à-tout impénitent qui s’essaya - le plus souvent avec brio - aux métiers les plus créatifs du cinéma: monteur, acteur, dialoguiste, scénariste, réalisateur et producteur. Comment cet éclectique forcené, trouva-t-il encore du temps pour s’adonner à des activités aussi diverses que : séduire les actrices, monter à cheval, boxer, peindre, collectionner les œuvres d’art, fumer le cigare, voyager, jouer au poker et s’enivrer jusqu’à plus soif… C’est le mystère, si fascinant, de John Huston. Un mystère qui commence dès son enfance. Car qui aurait pu prédire une vie aussi riche et aussi exubérante à un petit garçon souffreteux, chez lequel, à l’âge de 12 ans, on détecta une insuffisance rénale chronique ?

Né le 5 août 1906 au Nevada dans le Missouri d’un père comédien et d’une mère journaliste, John Huston n’a pas quinze ans quand, pour braver le mal qui l’affecte depuis sa naissance (la maladie de Bright) et le condamne à mener une existence étriquée, il plonge dans un fleuve glacé. Il peut en mourir… il s’en retrouve guéri et en gardera toute sa vie une passion inextinguible pour les jeux de cartes et de hasard.

A peine débarrassé de sa maladie, John l’impatient commence par entrer dans une école militaire, puis il rejoint une autre école où il apprend la boxe. En 1921, il fait volte-face : il décide de gagner sa vie et cesse toute scolarité.

Après avoir vagabondé pendant 10 ans, il devient scénariste pour Samuel Goldwyn (Law and order), puis il participe à l’écriture d’une dizaine de films dont L’Insoumise de William Wyler.

En 1941, il signe son premier film en tant que metteur en scène. C’est Le Faucon maltais.

Il en réalisera une quarantaine d’autres, de registres différents, dont la grande majorité sont considérés aujourd’hui comme des œuvres majeures (Le Trésor de la Sierra Madre, Les Désaxés, La Nuit de l’Iguane, etc.). Quelques-uns, comme L’Homme qui voulut être roi accèderont même au rang de chef d’œuvre.

Créateur hors norme, n’en n’ayant jamais fait qu’à sa tête, John Huston le magnifique mourra d’une pneumonie, le 28 août 1987. Déjà très malade (il était atteint d’emphysème sévère), il venait d’achever une de ses plus belles réussites, les Gens de Dublin.

Bonus : Entretien avec Angela Allen, la scripte attitrée de John Huston, entretien avec le cinéaste Jean-Jacques Annaud, making of d’époque et entretien avec Danny Huston, le fils de John Huston.