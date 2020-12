"Nature humaine" de Serge joncour : Prix Femina 2020, un roman magnifique, quand l’amour de la terre est plus fort que tout

• Alexandre, le personnage principal, incarne au mieux une génération charnière entre deux mondes, l’ancien, protecteur et rassurant, et le nouveau, menaçant et instable. Son attachement viscéral à son domaine, dont il connaît, admire et aime les moindres recoins, lui donne sa force de caractère et l’oriente vers des choix exigeants, tandis que ses oscillations entre espoirs et doutes à propos de Constanze, fuyante, égoïste et finalement cruelle, trahissent une certaine fragilité sentimentale. Courageux, déterminé, sincèrement engagé dans des conflits familiaux et administratifs, il est habité aussi par les peurs et les angoisses. Il craint de ne pas être à la hauteur des objectifs qu’il se fixe.

• Le vieux Crayssac, un personnage secondaire savoureux très réussi, surnommé le Rouge, est un rebelle. Chevrier à l’ancienne, il a combattu au Larzac, mais se méfiera, grâce à son bon sens paysan, des combats trop violents contre le nucléaire.

• Ce récit rétrospectif nous plonge dans les années Giscard, Mitterrand, Chirac, marquées par le progrès, qui transforme le monde agricole au quotidien avec le téléphone sans fil ou les courses à Mammouth, et plus profondément , avec la mondialisation des échanges, la construction des autoroutes et des centrales nucléaires, - la catastrophe de Tchernobyl est évoquée comme un coup de tonnerre-.