"Nickel Boys" de Colson Whitehead : Prix Pulitzer, un roman magistral sur la ségrégation, une erreur judiciaire, la maison de correction et une amitié salvatrice

Abandonné par ses parents à six ans, Elwood Curtis vit en Floride avec sa grand-mère soucieuse de lui transmettre une éducation stricte. Alors que, dans ces années 1960, sévit encore la ségrégation, Il écoute sans cesse le seul disque qu’il possède, l’enregistrement des discours de Martin Luther King sur les injustices infligées aux Noirs. Les leçons de sagesse de celui qui deviendra son maître à penser lui apprendront à garder la tête haute en toute circonstance et l’inciteront à défendre pacifiquement la liberté, l’égalité et la justice pour tous. Son professeur d’histoire remarque cet élève intelligent, calme et studieux, et lui obtient une place dans une université voisine. Un rêve se profile pour ce jeune noir si méritant ! Malheureusement une erreur judiciaire tragique lui vaut d’être envoyé à Nickel Academy. Cette maison de correction est censée remettre les délinquants sur le droit chemin grâce à une formation physique, intellectuelle et morale.

En fait, les responsables, des brutes épaisses, font régner la terreur des coups. Les sanctions tombent arbitrairement selon les caprices des surveillants, qui se déchaînent contre leurs victimes avec une violence et une brutalité inouïes. Certains sont battus à mort et disparaissent du jour au lendemain sans laisser de traces … Dans cet enfer, Elwood noue une amitié forte avec Turner, lucide et drôle. Confrontés à la tricherie et à la corruption du personnel, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour envisager une évasion.