"Le métier de mourir" de Jean-René Van Der Plaetsen : Prix Renaudot des Lycéens 2020, un avant-poste confiné en territoire hostile. Le roman inoubliable d'une histoire vraie

Un livre coup de cœur qui vous habite longtemps après sa lecture et, la dernière page tournée,...sa re-lecture ! Difficile en effet de quitter Belleface et les signes de croix du père Tarkowski et L'Ecclésiaste et les sublimes falaises de Ras-el-Bayada et la baie de Tyr et la Méditerranée et le berceau de notre civilisation et...et…

Et on ne peut s'empêcher de penser que c'était, malgré les dangers incessants, une meilleure époque pour le Liban que ces 40 dernières années. Et ceci sans même parler du drame du 4 août 2020.