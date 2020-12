"Il faut flinguer Ramirez Acte 2" : Le Pulp Fiction de la BD ! OVNI jubilatoire et déjanté !

Le graphisme est formidablement abouti et dégage une énergie folle. Il donne le sentiment de lire une BD tout en jouant à un jeu vidéo, ou en suivant une série TV ou en regardant un film d’action.

Le scénario repose sur un quiproquo fondateur : Jacques Ramirez, employé modèle et effacé de la société d’électroménager Robotop, est confondu par les tueurs d’un cartel mexicain avec son père, lui-même ancien exécuteur des basses œuvres de ce même cartel. Il est alors pris dans un tourbillon de violence qui le dépasse complètement… Mais en est-on bien sûr ? A ce modeste réparateur d’aspirateurs aussi paumé que silencieux, l’auteur adjoint une série de personnages secondaires savoureux : les flics de Falcon City, les tueurs du cartel, les collègues et patrons de Jacques, les groupes de rock aux noms improbables… La force du scenario est de gagner en épaisseur et en intensité à mesure qu’il révèle pour chaque personnage un rôle dans l’intrigue bien plus important qu’il n’y paraît au premier abord.

Les dialogues sont un régal. Remplis de second degré, de cynisme et d’humour noir, ils créent un décalage aussi ubuesque que savoureux entre la frivolité des sujets dont discutent les personnages et la violence dont ils sont les acteurs. La scène où les deux tueurs du cartel polémiquent sur le contenu d’un magazine people avant de déclencher une fusillade sanglante fait immanquablement penser à la scène d’ouverture de Pulp Fiction pendant laquelle Vincent Vega et Jules débattent du caractère érotique du massage des pieds avant d’exécuter de sang-froid et sans le moindre remords des payeurs récalcitrants.

Il faut flinguer Ramiez Acte 2 regorge ainsi de références cinématographiques. Impossible de toutes les identifier. Dans une interview à bedetheque.com l’auteur avoue lui-même ne pas se les rappeler toutes.

Saluons néanmoins le très bel hommage rendu via les personnages de Chelsea Tyler et Dakota Smith et leur épopée sanglante au Thelma & Louise de Ridley Scott sorti en 1991 avec Geena Davis, Susan Sarandon et le débutant Brad Pitt. Y jouent également les excellentissimes Harvey Keitel et Michael Madsen que l’on retrouvera un an plus tard dans le Reservoir Dogs qui installa Quentin Tarantino au rang des réalisateurs qui comptent à Hollywood

Ouvrir Il faut flinguer Ramirez, c’est comme allumer à nouveau la chaîne La5 lancé en France par Silvio Berlusconi, autre figure du capitalisme des années 80s, pour y suivre des séries comme Tonnerre Mécanique (titre original, Streek Hawk), K2000 (titre original, Knight Rider), SuperCopter (titre original, AirWolf).