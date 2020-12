"Secret défense" : Un avocat réputé, des anecdotes intéressantes, une réflexion sur le secret de la défense mais...on aurait aimé les lire dans un style plus littéraire !

POINTS FAIBLES

Pourquoi faut- il que les avocats se sentent obligés, à un âge plus ou moins mûr, d’écrire un livre et pourquoi ce livre ne relève-t-il pas, la plupart du temps, de la littérature ? Pour un Maurice Garçon, académicien aux multiples talents, des dizaines d’avocats qui se racontent et racontent la vie de la Défense qui est toujours la même, ennuyeuse et répétitive. On aura compris que Me Temime n’échappe pas à la règle, hélas dans sa deuxième proposition.

Que de tels livres ne relèvent pas de la littérature, disions nous, en voici la preuve :

Me Temime n’a pas de style ou alors celui du dictaphone et son talent, indéniable, ne convient sans doute qu’à la plaidoirie que, par définition, il ne faudrait pas écrire. Ses phrases basiques (sujet, verbe, complément) sont hachées comme une rafale de mitraillette et sont le contraire de l’éloquence au sens classique du terme, celle que l’on prend grand plaisir à entendre et aussi, souvenons-nous de Cicéron, à lire.

Plus grave encore, il épouse tous les tics du langage moderne ; on est jamais capable de faire quelque chose mais on est " en capacité " de le faire. Jamais responsable mais toujours " en responsabilité ". Jamais "dans le cadre de" ou "à" mais "dans" ou "sur" ou "en", par exemple on est " dans le bras de fer "( je n’ai pu m’empêcher de voir alors celui du capitaine Crochet dans lequel on aurait aménagé une petite porte pour y entrer...).

Croit-on que l’on a l’air plus cultivé avec ce salmigondis ?

Enfin il y a à tout cela une conclusion que l’auteur n’aborde pas : comment se fait-il que seuls les juges et les journalistes ne soient jamais responsables de leurs actes lorsqu’ils sont fautifs et dépassent, parfois outrageusement, les limites d’une déontologie et de la loi qu’ils devraient mettre un point d’honneur à respecter ?