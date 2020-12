"La chute de Nixon" de Georges Ayache : du sommet à la démission, le parcours d’un président aussi brillant que décrié, une passionnante réflexion

Personnage aux multiples facettes, Georges Ayache fut tour à tour, et parfois simultanément, journaliste, fonctionnaire, diplomate… Il est avocat et écrivain et a publié de nombreux ouvrages dont plusieurs sur les Etats-Unis. Citons notamment, toujours chez Perrin, un parallèle entre JFK et Nixon : Kennedy, Nixon : les meilleurs ennemis, Les Présidents des Etats-Unis et un ouvrage consacré à Joe Kennedy.

