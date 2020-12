"Ma vie de cafard" de Joyce Carol Oates : Pétrie d'humanité, Violet, douze ans, choisit l'éthique au détriment de la fidélité familiale sans avoir conscience du prix que sa décision lui coûtera. "Cafarder" fera basculer son existence. Un livre fort

LIBRAIRIE DE l’HOTEL BOYER D’EGUILLES A AIX. TOUS LES « OFFICES », DANS UN SITE D’EXCEPTION

A nouvelles installations, nouveau concept. A côté du vaste espace consacré aux livres où règne la sémillante Najwa Benallal, la libraire très fameuse de la place, vous attendent un café et un restaurant typiques. Les nourritures terrestres voisinent avec celle de l’esprit. Ici place aux «Offices», c’est à dire aux nouveautés jouxtant l’Office d’une cuisine raffinée. Tout ce qui est bon à lire et qui vient de sortir, de septembre à décembre, est là, représentant près de 60% des ventes. «Actuellement j’ai 25 000 livres en stock, malgré la pandémie qui m’a obligée de fermer 2 mois après notre lancement. Heureusement les gens ont pris conscience de l’importance de la lecture et du libraire de proximité, mes clients sont des copains. Le commerce de la librairie c’est très particulier, c’est le commerce de la pensée, foi de Diderot ! »

Et là, Najwa Benallal s’emballe !! Venant du Maroc, voulant devenir professeur, elle entre à l’université de Reims puis poursuit ses études de lettres à Aix mais elle fait ses classes (de libraire) chez Goulard ! Elle est maintenant installée dans le vieil Aix en Provence, dans un site classé, sous l’œil attentif et ravi de la mairie. Les choix de Najwa ? Coup de cœur pour Betty, «On rit, on pleure, un petit bijou, ça va devenir un classique» et pour Hervé Le Tellier, L'anomalie.

«Il joue avec la langue, sans affect » et surtout pour Mauvignier et son Histoire de la nuit, «c’est mon livre de la rentrée».

«et Leila Slimani ? » Le pays des autres ? Interrogeons-nous benoitement, certain de notre clin d’œil appuyé…Silence perplexe : «Elle a du talent, bien sûr, elle sait raconter, j‘ai hâte de la recevoir ici…». Najwa Benallal bataille depuis plus de 10 ans pour défendre la profession depuis notamment la création des Rencontres Nationales de la Librairie Française Indépendante par le SLF, «une date qui compte et qui a donné un coup de projecteur sur la profession». Le dernier coup de cœur, c’est pour elle : Najwa a le feu sacré. Comme elle le dit si bien : elle sait parler des auteurs parce qu’elle les aime !

Librairie de l'Hôtel Boyer d'Eguilles, 6 rue Espariat, 13100 Aix en Provence,

Texte et interview par Rodolphe de Saint-Hilaire pour la rédaction de Culture Tops.