"André Malraux - Histoire d’un regard" de Jean-Yves Tadié : faire revivre Malraux et son Musée imaginaire, une belle résurrection

Normalien, agrégé, écrivain et professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne, commandeur des Arts et Lettres, Jean-Yves Tadié est aussi directeur des collections « Folio Classique » et « Folio théâtre » chez Gallimard. Après avoir été directeur de l’institut français de Londres, J.Y.Tadié a enseigné à l’université d’Oxford, de Yaoundé, d’Alexandrie et du Caire. Éminent spécialiste de Proust auquel il a consacré neuf ouvrages, la nouvelle édition en 1988 de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust dans la bibliothèque de La Pléiade a été couronnée par le Prix de l’Académie Française. Dans la même collection, il a préfacé et dirigé les Œuvres complètes de Nathalie Sarraute, le premier volume des Ecrits sur l’art d’André Malraux (Gallimard, 2004) et le tome VI des Œuvres complètes du même auteur (Gallimard, 2010).