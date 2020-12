"Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs" de Mathias Enard : Candide en milieu rural, une étude foisonnante des Deux-Sèvres. Un roman loufoque et attachant mais quelques longueurs rabelaisiennes

David, jeune parisien naïf s’installe dans les Deux-Sèvres dans le but de rédiger une thèse d’ethnologie. Il part à la rencontre des habitants du village de La Pierre-Saint-Christophe en commençant par le seul commerce encore existant, le café pêche. S’y trouvent, le gros Thomas, le patron, Paco et les joueurs de belote, Martial le maire « enterreur » en chef, Max, l’artiste et Lynn la coiffeuse à domicile. Passent aussi, Arnaud le simplet, Lucie la maraîchère, et les Anglais.

Quand les notes de David cessent, le narrateur reprend la main et nous conte avec humour et compétence la vie de ces villageois à travers plusieurs siècles en utilisant la réincarnation comme moyen littéraire, ce qui nous donne les évènements marquants de la région : la présence des Plantagenêts, les guerres de religion, la chouannerie et les deux guerres mondiales.

Le Banquet est un chapitre à part (une soixantaine de pages) nous faisant partager de façon rabelaisienne les us et coutumes des fossoyeurs et surtout les monceaux de nourriture et boissons qu’ils ingurgitent. Ces messieurs nous font part de leurs idées sur la place des femmes dans la confrérie, l’écologie, quelques légendes et « buvons en attendant la mort. »