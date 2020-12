"La Société des Belles Personnes" : Le destin d’un Juif chassé d’Égypte par la révolution de Nasser. Un roman historique, bien construit, coloré, voire épicé

Ce récit nous plonge dans les coulisses de la révolution égyptienne de 1952 qui a vu Nasser remplacer Farouk, roi d’Égypte depuis 1927. Le lecteur est le témoin privilégié des atermoiements de Farouk, “un ogre insatiable” que son peuple vient à exécrer après l’avoir adulé. Nous croisons de près Nasser (“l’aigle”), et un Sadate qui montre sa proximité avec les Allemands. Le coup d’État lui-même est raconté au plus près de l’expérience du terrain. On entrevoit aussi le rôle joué par le Grand Mufti de Jérusalem, exilé en Allemagne pendant la guerre, et celui des Frères Musulmans, qui partagent, avec les transfuges nazis, le même antisémitisme au service du projet de destruction d’Israël dans une guerre calamiteuse contre l’État juif en 1949. Le livre pique également la curiosité du lecteur sur le rôle controversé de la France dans l’évasion du Grand Mufti de Jérusalem vers le Caire en 1949 alors qu’il était menacé d’élimination physique par un commando juif.

L’auteur livre aussi un récit chatoyant, coloré et pittoresque de la petite société égyptienne du Caire où se côtoient harmonieusement Juifs, Musulmans et Coptes. Les mises en scène réussies de la confrérie des prêtresses égyptiennes emmenées par la Kudiya, avec leurs imprécations bruyantes et incompréhensibles sur fond de musique traditionnelle, traduisent la familiarité de l’auteur avec ce milieu impénétrable pour l’étranger. La scène de la capture des Frères Musulmans qui empêchent l’accès aux bureaux de Zohar retenu prisonnier est particulièrement savoureuse. De même, dans un genre plus grave mais tout aussi ésotérique, la séance d’exorcisme des démons qui minent Aaron constitue également un moment initiatique et mystérieux.

Enfin, l'auteur donne à voir avec brio les tonalités plus sombres de la souffrance et de la vengeance. Aaron, Lucien, Zohar et Paulette sont des rescapés. Ils ont survécu aux massacres et tortures physiques. Ce sont d’un côté des êtres avides de vivre, d’aimer et de trafiquer. Ils sont aussi animés d’une soif inextinguible de vengeance envers ceux qui ont éliminé les leurs et voulu les détruire. Ils ne reconnaissent aucune autorité supérieure capable de rendre la justice. Eux seuls le peuvent. Encore jeunes, ils souffrent dans leur chair comme Aaron miné par les cauchemars et les tics.